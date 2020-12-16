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Haber: 'in hastane paylaşımı korkuttu! Gerçek ortaya çıktı!

ile ilgili haber haberi olarak gündemine bomba gibi düştü. hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi zorlaşmıştı. Hastanede uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Erbil'den daha sonra güzel haber gelmişti. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da birkaç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı. İşte usta sanatçı Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:38 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:59 ABONE OL
Son Dakika Haber: Mehmet Ali Erbil'in hastane paylaşımı korkuttu! Gerçek ortaya çıktı!

234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kontrolleri devam ediyor.

Her ayın bir günü hastanede kalarak kontrol yaptıran ünlü şovmen, bugün rutin kontrolünü gerçekleştirmek için hastaneye yattı.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmesi nedeniyle 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen kontrollerine devam ediyor.

HER AYIN BİR GÜNÜ HASTANEDE KALIYOR

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şovmenin, fizik tedavinin yanı sıra, her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı.

Erbil, bugün Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada sanatçı dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu. Avşar, arkadaşının son durumu hakkında bilgi aldı.

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Son Dakika Haber: Mehmet Ali Erbil'in hastane paylaşımı korkuttu! Gerçek ortaya çıktı!
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