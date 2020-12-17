Kerem Bürsin’in saçlarının peruk olup olmadığı tartışma konusu oldu! Gerçek ortaya çıktı!

Çünkü ünlü oyuncunun, herkesin diline düşen bu soruna kesin bir çözüm bulmak için 4. Levent'teki bir saç ekim merkezine gittiğini öğrendim. Geçtiğimiz günlerde saç ektirmeye giden bir arkadaşım, Kerem Bürsin'i orada görmüş.