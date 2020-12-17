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’in saçlarının olup olmadığı tartışma konusu oldu! Gerçek ortaya çıktı!

Son dönemde adı partneri ile aşk dedikodularına karışan yakışıklı hayranlarının takibinde. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra fit vücudu ve yakışıklılığı ile de beğeni toplayan Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla ilerliyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i hesabından 5.3 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin son olarak sorunuyla gündemde. 33 yaşındaki Kerem Bürsin, bu yaşta kel kalmak istemediği için şimdiden önlem almaya karar verdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde Kerem Bürsin’i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:40 Son Güncelleme: 17.12.2020 08:56 ABONE OL
Kerem Bürsin’in saçlarının peruk olup olmadığı tartışma konusu oldu! Gerçek ortaya çıktı!

Son dönemlerin gözde oyuncusu Kerem Bürsin'in saçları, ünlü ünsüz herkesin çenesini yoruyor! Hatta; bir TV programında yakışıklı oyuncunun saçlarının peruk olup olmadığı dahi tartışılmıştı!

Yıllardır medyanın gündeminde olan "Kerem Bürsin'in saçları döküldü, dökülüyor" gibi haber ve yorumlar sonunda sona erecek galiba.

Çünkü ünlü oyuncunun, herkesin diline düşen bu soruna kesin bir çözüm bulmak için 4. Levent'teki bir saç ekim merkezine gittiğini öğrendim. Geçtiğimiz günlerde saç ektirmeye giden bir arkadaşım, Kerem Bürsin'i orada görmüş.

Artık görüşmeye mi gitti yoksa saç ektirdi de kontrole mi gitti bilmiyorum ama bu yola girdiği kesin.

Yakında yakışıklı oyuncuyu daha gür bir saçla görürseniz şaşırmayın. Saç ektiren ünlüler kervanına katılacak olan Kerem Bürsin, umarım istediği sonucu alır.

33 yaşındaki Kerem Bürsin, bu yaşta kel kalmak istemediği için şimdiden önlem almaya karar vermiş olmalı ki, saç ekim merkezinin yolunu tutmuş. Bakalım sonuç nasıl olacak? Farkı yakında ekranda görürüz.

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Kerem Bürsin’in saçlarının peruk olup olmadığı tartışma konusu oldu! Gerçek ortaya çıktı!
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