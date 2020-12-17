Oyuncu Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması! Gökçe Bahadır ile Kerem Tunçeri aşkı doğru mu?

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
41 yaşındaki eski basketbolcu ile Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edilmişti. Daha önce menajerlik şirketinden yalanlama gelen aşk iddiaları ile ilgili Gökçe Bahadır konuştu.
Gökçe Bahadır önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, "Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, yalan haber" dedi.
Yılbaşı akşamını ailesiyle geçireceğini belirten Bahadır "Şu an tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diye konuştu.