Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması! Gökçe Bahadır ile Kerem Tunçeri aşkı doğru mu?

Oyuncu 'dan ! Gökçe Bahadır ile aşkı doğru mu?

Güzel oyuncu ’ın adı, eski basketbolcu ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Gökçe Bahadır kendisine sorulan Kerem Tunçeri aşkı iddiası ile ilgili açıklamada bulundu. Gökçe Bahadır ile Kerem Tunçeri aşkı doğru mu? İşte Gökçe Bahadır'ın ...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:52 Son Güncelleme: 17.12.2020 10:49 ABONE OL
Oyuncu Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması! Gökçe Bahadır ile Kerem Tunçeri aşkı doğru mu?

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

41 yaşındaki eski basketbolcu ile Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edilmişti. Daha önce menajerlik şirketinden yalanlama gelen aşk iddiaları ile ilgili Gökçe Bahadır konuştu.

Gökçe Bahadır önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, "Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, yalan haber" dedi.

Yılbaşı akşamını ailesiyle geçireceğini belirten Bahadır "Şu an tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diye konuştu.

Kerem Tunçeri ise daha önce "Son günlerde hiç tanımadığım bir kişiyle saçma detaylar uydurularak haber yapılması beni hem üzdü hem de yordu. Bu asılsız haberlere itibar edilmemesi ve geçirdiğimiz zor günlerde daha vicdanlı olunmasını diliyorum." sözleriyle aşkı yalanlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması! Gökçe Bahadır ile Kerem Tunçeri aşkı doğru mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA