Atv dizisi Maraşlı’dan ilk tanıtım

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Maraşlı' atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni dizi Maraşlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı! Maraşlı yakında atv'de | Video

ESKİ ASKERLE FOTOĞRAF SANATÇISININ KADERİ KESİŞİYOR

Ekranlara görkemli kadrosu ve ezberbozan hikayesiyle damga vuracak dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. 'Maraşlı' (Burak Deniz) ve 'Mahur'un (Alina Boz) sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda, 'Maraşlı'nın kızıyla yaşadığı acı dolu günü sorgu odasında anlatması dikkat çekti. Maraşlı ve Mahur'un uyumlarının göz doldurduğu fragmanda, ikilinin aksiyon dolu sahneleri de merak uyandırdı.



KIZININ ACISINI UNUTAMIYOR

Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı'ya, Alina Boz'un fotoğraf sanatçısı 'Mahur'a hayat verdiği dizinin konusu şöyle: Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmektedir. Hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Bir gün dükkanından içeri Mahur girer, ikilinin kaderi birbirine bağlanır.