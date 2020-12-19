SusmaBitsin platformuna ifşa mesajları yağıyor! Cinsel taciz iddiaları ile ifşa edilen Biray Dalkıran'dan iğrenç savunma!

DALKIRAN'I 4 KADIN İFŞA ETTİ



Platformda yönetmen Biray Dalkıran'la ilgili iddiaları sektörden severek takip ettiğim kişilerin itiraflarında gördüm. Toplam dört kadın ifşa etmişti bu ismi. İtirafçılardan ikisini iyi tanıyorum. Hiç şaşırmadım anlatılanlara çünkü benimle de tuhaf denilecek bir diyalog içine girmişti Dalkıran. Bir gün uygunsuz fotoğraflarını bana göndererek "Benimle bu şekilde röportaj yapar mısın?" diye teklifte bulunmuştu. Bir yönetmen nasıl vücut kaslarını tuvalet aynasında çekip de kasıklarını gösterdiği pozlarla röportaj vermek isteyebilir, akıl alır gibi değil... Kendisine böyle röportaj vermenin doğru olmadığını söyleyip röportajı reddetmiştim. Yıllar sonra şirket mailime bir basın bülteni geldi; başlıkta 'Ünlü yönetmen sporu kaçırınca kasık fıtığı oldu' yazıyordu. Bir de baktım ki yine Dalkıran ve bu kez kasıkları bandajlı fotoğrafıyla karşımda... Bir yönetmenin kasık fıtığı olması haber değeri taşımadığı gibi bandajlı fotoğraflarının servisi de absürt.







SAVUNMASI KORKUNÇ



Dalkıran, iddialara cevap vermek için bir video çekmiş, sözlerine inanamadım "Evime gelmeselerdi, sinyal almadan bir şey yapmam" gibi açıklamalar... Klasik 'Kanıt yok, şikayetçi olsalardı o zaman, niye şimdi konuşuyorlar?' diye soruyordu. 'Flört ettik, ben rahat insanım'a getiriyordu lafı. Savunması korkunçtu. Hele "Bu sektöre girerken üzerime kız yağacağını biliyordum" açıklaması... Tacize uğradığını iddia edenlere soruyor 'Mahkeme yoluyla hakkınızı neden aramadınız?' diye. Aslında kendisi mahkemeye sunulacak şahane bir itirafname çekmiş farkında değil...