Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı nişanlandı! Güzel haberi Arzu Sabancı sosyal medya hesabından duyurdu!

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz cuma günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel haberi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından duyurdu.
2017 yılından beri Nazlı Kayı (27) ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı (33) geçtiğimiz haftalarda Kayı'ya evlenme teklif etmişti.
Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı.
ARZU SABANCI DUYURDU
Anne Arzu Sabancı, 18 Aralık'ta Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurdu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.
Nazlı Kayı da Hacı Sabancı'dan gelen isteme çiçeğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın, pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.
EVLENME TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU
Aradığı mutluluğu sosyetik güzel Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuş; Kayı, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
28 yaşındaki Kayı, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
"SAYGI, GÜVEN VE SEVGİ VAR"
Nazlı Kayı, "Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi" demişti.
Kayı, "Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil" açıklamasını da yapmıştı.