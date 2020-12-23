Ertuğrul Bey’in toyunda kritik kararlar

Yokluğunda yaşananları öğrenmek ve oğulları arasındaki gerilime son vermek isteyen Ertuğrul Bey, düzenlediği toyda oğullarını ve Kayı beylerini bir araya topladı. Kendisinden sonra kimin bey olacağı sorusuna cevap arayan Ertuğru Bey, yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi ile hasbihal ederek fikirlerini aldı. Ertuğrul Bey'in Osman Bey'in Yavlak Arslan'la ittifakına dair "Diyelim ki Çobanoğulları ölüme gider; sen de obanı aynı akıbete mi sürüklersin?" sorusunu Osman Bey "Ben Ertuğrul Gazinin oğluyum. Obamı, kaybedeceğim bir savaşa sürüklemem. Ölüm mukadderse, harbin neticesi ancak şehadetse, davamız uğruna ölmeye and içmiş alplarımla gider o şehadet şerbetini içerim" sözleriyle cevapladı. Ertuğrul Bey, "Ayrılıkları ortadan kaldırın ve birleşin. Geyhatu Tebriz'den dönene kadar Nikola'nın icabına bakmalıyız" diyerek planını açıklarken; "Bey, böyle zor zamanlarda belli olur. Hanginizin bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kayının başına kimin geçmesi gerektiğini bütün beyler anlayacak. Ayrılık gayrılık çıkaranın hiçbir ümidi kalmayacağını bilesiniz" diyerek oğullarını uyardı.

Ertuğrul Bey'in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun'u kullanarak Kayı Obası'na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak? Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 39'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.