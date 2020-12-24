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: pandemiden sonra 'nda

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mermerler  Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ’in mimar eşi ,önceki gün Zorlu ’de objektiflere görüntülendi.

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:16 ABONE OL
Merve Mermer: Düğün pandemiden sonra Çırağan Sarayı'nda

Eşi Murat Mermer'in ilk evliliğinden olan oğlu Yüksel Can Mermer ile birlikte görüntülenen Merve Mermer, sevdikleri ve aile dostları için Yılbaşı alışverişine çıktıklarını belirtti.Yaklaşık 4 ay önce iş insanı Murat Mermer'le dünya evine giren Merve Akarsu Mermer, pandemi nedeniyle yapamadıkları düğünü virüs bittikten sonra yapacaklarını belirtti.

PANDEMİ BİTER BİTMEZ DÜĞÜN

Görkemli bir davetle dostlarını ağırlayacaklarını belirten Merve Mermer; bu virüs yüzünden düğünümüzü bile yapamadık.Pandemi biter bitmez tüm dostlarımızı ağırlayacağımız bir düğün planlıyoruz" dedi.

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Merve Mermer: Düğün pandemiden sonra Çırağan Sarayı'nda
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