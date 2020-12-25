Son dakika: Yeşilçam'ın en güzel kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra gelen itiraf! Lale Belkıs "10 kere kürtaj oldum" demişti ama...

Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece "Ateşböceği" Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi. Belkıs, "Biz 6 kardeştik, ablalarım evlendi çoluk çocuğa karıştı. İllallah dedim çocuktan. İlk başlarda istemiyordum. Verdiğim röportajda yanlış anlaşıldım. Çok yoğundum, çocuk yapmaya vaktim yoktu. Ama Yalçın'dan çocuğum olsun istedim. Birkaç kez düşük yaptım. O da yanlış anlaşıldı"