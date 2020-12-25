Son dakika: Yeşilçam'ın en güzel kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra gelen itiraf! Lale Belkıs "10 kere kürtaj oldum" demişti ama...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Lale Belkıs yıllar sonra yaptığı "10 kere kürtaj oldum" itirafı ile gündem olmuştu. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulundu.
Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs katıldığı Lerzan'la Çok Mutlu programında "10 kez kürtaj oldum" haberleri hakkında konuştu.
Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece "Ateşböceği" Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi. Belkıs, "Biz 6 kardeştik, ablalarım evlendi çoluk çocuğa karıştı. İllallah dedim çocuktan. İlk başlarda istemiyordum. Verdiğim röportajda yanlış anlaşıldım. Çok yoğundum, çocuk yapmaya vaktim yoktu. Ama Yalçın'dan çocuğum olsun istedim. Birkaç kez düşük yaptım. O da yanlış anlaşıldı"
82 yaşındaki oyuncu daha önce verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili şunları söylemişti: "Çok çapkın bir kadındım. 10 kere falan kürtaj olmuştum. Sonrasında çocuk sahibi olamadım"
41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs, gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Emektar oyuncu, "Sırf, 'Ben bu kadınla birlikte oldum' demek için bile yaklaşan erkekler oluyordu. Valla 10 kere falan kürtaj olmuştum. Gençtim o zaman, istemiyordum. Kendimi daha var edememiştim" demişti.
LALE BELKIS KİMDİR?
Türk sinemasının önemli isimlerinden Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz olan oyuncu, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun oldu.
II. ELİZABETH'İN GÖRMEK İSTEDİĞİ İLK İSİM
1953 yılında manken olarak sanat dünyasına adım atan Belkıs, ilk Milli Manken unvanının sahibidir. 1954'de Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen defilede mankenlik yaparak birçok ülkeye gider. Adını değiştiren oyuncu, İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi, Kraliçe II. Elizabeth, Prenses Süreyya, Dwight David Eisenhower gibi isimlerin Türkiye'ye adım attıklarında ilk görmek istedikleri isim olur.
Sinemaya dünyasına 1966 yılında " Ölüm Tarlası " ile giriş yaptı ve "Bitmeyen Korku ", "Harun Reşit'in Gözdesi", "Feride", "Bir Demet Menekşe" gibi filmlerde oynadı. 'Bitmeyen Korku' ve "Fatih'in Fedaisi" filmlerinde yer aldı. 1984 tarihli Atıf Yılmaz klasiği 'Dağınık Yatak' o dönemde rol aldığı filmlerin en önemlisi olarak bilinir.