Demet Akalın sosyal medyadan isyan etti! ‘O klozet öyle bırakılmaz’

Bir sosyal medya kullanıcısının, Instagram'daki magazin sayfasının paylaşıma yaptığı "Nereden anlamış?" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu. Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.