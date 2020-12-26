Doğan Kabak “Burası öteki dünya mı?” dedim

Çocukluktan gelen bir otomobil tutkusu, babanın amcanın mesleğinden dolayı oto sanayide geçen bir çocukluk. Hem biraz o dönemlerden bahsedip hem de şu an bu tutkunu yaşayabiliyor olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatır mısın?

Bence otomobil tutkusu okuyup araştırıp edinilebilecek bir şey değil. Doğuştan gelen bir şey. Tabii ailenin, arkadaşların da etkisi vardır ama ben en küçük halimi hatırladığımda bile bir otomobili görüp heyecanlandığımı biliyorum. Kara Şimşek dizisi vardı küçükken. Tüm mahalle bir evde toplanıp iç çeke çeke izlerdik. Çocukluktan itibaren gelen bir tutku bu bendeki. Daha sonra babamın oto sanayide boyacı, amcalarımın kaportacı, yedek parçacı olmasından dolayı çocukluğum orada geçti. Arabalarla haşır neşir olma durumum orada devam etti. O tutku da gün geçtikçe büyüdü. Şu anda bu işi yapıyor olmak en büyük mutluluk benim için. Hayatında en çok şükrettiğin şey ne diye sorarsanız tutkumu iş haline getirmek derim. Çok büyük bir konfor. Kendinizi iş yapıyor gibi hissetmiyorsunuz. Şimdi sizinle çıksam bir otomobile binsem o otomobili size nasıl anlatıyorsam aynı şekilde onun videosunu çekiyorum. Ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Tutkunun işe çevrilmesinin somut örneklerinden biriyim ülkemizde. İnşallah herkese nasip olur.

"KOMŞUMUZ BENİM CİNLERE KARIŞTIĞIMI DÜŞÜNMÜŞ!"

Babanın arabasını kaçırdığın ilk günü hatırlıyor musun?

Elim ayağım titriyordu. Çok büyük bir heyecan. Çok büyük bir şey çalıyormuşsun gibi bir his. Kendime yöntemler geliştirmeye başlamıştım. Babam 7'de işe gidiyordu. Ben sabah 5'te kalkıp arabayı kaçırıyordum. Bir sabah kalktım dışarı çıktım. Komşumuz Hatice teyze balkonda beni gördü, ben de onu gördüm. Hiçbir şey yokmuş gibi elimi cebime koyup yürümeye başladım orada. Alacakaranlıktı. İçeri girecek gibi değildi Hatice teyze. Ben de eve döndüm, uyudum. Kalktığımda ev karışmıştı. Hatice teyze benim cinlere karıştığımı düşünmüş, sabahın beşinde deli gibi yürüdüğüm için. Sonra evdekiler "bu çocuğu psikoloğa mı götürsek hocaya mı götürsek?" diye konuşmaya başladı. Bu baskı 1-2 gün sürünce ben de çıkıp anlattım durumu. "Arabayı kaçıracaktım" dedim. Babam da biliyormuş bunu zaten. Çünkü o sabah 7'de işe giderken arabanın motoru sıcak olduğu için anlıyormuş. Babam kendi de yapmış zamanında, o yüzden bana bir şey dememiş.