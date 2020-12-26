Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı!

Ramo'nun aksiyon sahnesi çekimi için kiraladıkları su fabrikasında izinsiz çekim yaptıkları iddia edildi. Dizi çekimi için Şile'de bulunan bir su fabrikasıyla görüşen yapım ekibi karşılarındaki muhattapla belirli bir miktar ücret üzerinde anlaşma yaptı. Şile'ye gelen set ekibi hazırlıklarının ardından bölüm çekimine başladı.

FABRİKA SAHİBİNDEN HABERSİZ ÇEKİM YAPMIŞLAR

Çekilecek sahne, aksiyon sahnesi olduğu için fabrikanın çevresinde patlamalar meydana geldi. Çevreki vatandaşların sesler üzerine dizi çekimi olduğunu öğrenmesi üzerine durum fabrikanın asıl sahibi Süleyman S.'ye aktarıldı. Herahangi bir çekimden haberdar olmadığını ve kimseyle anlaşma yapmadığını söyleyen mülk sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu.

KİRACI OLDUĞU FABRİKAYI RAMO EKİBİNE KİRALAMIŞ

Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma güçleri set ekibine mülk sahibinin çekimden haberi olmadığını, haklarında şikayet olduğunu anlatarak ifadelerini almak istedi. Yapım ekibi, çekim için kendisini mülk sahibi olarak tanıtan Nihat K. ile anlaştıklarını ve bu nedenle çekim yaptıklarını anlatınca durum tekrar Süleyman Ü.'ye aktarıldı. Mülk sahibi Nihat K.'nin 5 yıl önce kiracı olarak fabrikayı işlettiğini, işletme ve parsel üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını anlatarak çekimin durdurulup mülkünün boşaltılmasını istedi.



"FABRİKAMI TALAN ETTİLER ŞİKAYETÇİYİM"

Ancak iddiaya göre Nihat K. asıl mülk sahibini arayıp fabrikayı kiraladığını söyleyerek setin devam etmesini istedi. Mülk sahibi setin hemen durdurulmasını fabrikaya zarar verilmeden boşaltılmasını aksi takdirde şikayetçi olacağını söyledi. Uyarılara rağmen dizinin çekimine devam edilince fabrika ve çevresinde aksiyon sahnelerinden dolayı zarar gördü. Fabrikasının talan edildiğini beyan eden mülk sahibi avukatı Hüseyin Oltan Karakol aracılığıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığına dizi yapımcısı Necati Akpınar ve Nihat K., hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.