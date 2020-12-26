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: ’ye şok ! Eski patronu ’le mahkemelik oldu…

ile eski yapım şirketinin patronu , mahkemelik oldu. haberi gündemine gibi düştü. Yıldız Tilbe’nin “Her şeyi kitabına uydurmuşlar” diye suçladığı eski yapım şirketinin patronu Deniz Erdem ise “Bize iftira atıyor” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Yıldız Tilbe’nin sözünü iftira değil, sitem olarak değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:01 Son Güncelleme: 26.12.2020 09:05 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Yıldız Tilbe’ye şok suçlama! Eski patronu Deniz Erdem’le mahkemelik oldu…

Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ancak mahkeme, davanın reddine karar verdi. Tilbe de bunun üzerine eski patronları hakkında "Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.

'KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRI'
Açıklamanın ardından Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem savcılığa başvurarak Tilbe'nin asılsız ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Savcılık ise Tilbe'nin sözlerini iftira değil sitem olarak değerlendirip suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

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Son Dakika Haberler: Yıldız Tilbe’ye şok suçlama! Eski patronu Deniz Erdem’le mahkemelik oldu…
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