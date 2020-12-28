Demet Akalın'ın klozetini kim kirletti? İrem Derici sosyal medyadan cevap verdi! Tuvalet tartışması devam ediyor!

Şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor. İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyen Akalın, isim vermemiş ve "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.