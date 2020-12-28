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'ın klozetini kim kirletti? sosyal medyadan cevap verdi! Tuvalet tartışması devam ediyor!

’ın paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Demet Akalın, ''a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık bir birine girmişti. Demet Akalın adeta isyan etti. Bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış?" yorumuna Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu. Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı. Herkes bu ünlünün kim olduğunu merak ederken 'den bomba bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:30 Son Güncelleme: 28.12.2020 11:31 ABONE OL
Demet Akalın'ın klozetini kim kirletti? İrem Derici sosyal medyadan cevap verdi! Tuvalet tartışması devam ediyor!

Şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor. İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyen Akalın, isim vermemiş ve "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

Bu açıklamalardan sonra herkes o ünlüyü merak ederken İrem Derici ve Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.

Herkes Akalın'ın ne demek istediğini anlamaya çalışırken Derici ise o kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Derici ishal olduğunu söylerken "Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok o ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz di mi?" dedi.

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Demet Akalın'ın klozetini kim kirletti? İrem Derici sosyal medyadan cevap verdi! Tuvalet tartışması devam ediyor!
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