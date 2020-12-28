Gelinim Mutfakta sunucusu Onur Büyüktopçu'nun yerini Seda Sayan aldı! Seda Sayan "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çıldırdı! İşte Seda Sayan'ın takipçisine yanıtı...

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan geliyor haberi sosyal medyada da gündem oldu. Seda Sayan, 2021'de ekranların sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Seda Sayan daha önce de yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programına sunucu olmuş Onur Büyüktopçu da başka bir kanala transfer olmuştu.

Seda Sayan'ın Gelinim Mutfakta'ya sunucu olması Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok olarak yorumlandı. İkinci kez ünlü sunucunun yerine gelen Seda Sayan'a yorum yağdı.

Seda Sayan, "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çok sinirlendi. İşte Seda Sayan'ın takipçisine verdiği yanıt...

Sayan, Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım" dedi.