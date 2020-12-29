Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu ayrılığı şoke etmişti! Nedeni belli oldu...

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bu hafta Kemal Doğulu'nun programda yer almaması özellikle sosyal medyada birçok iddiayı da peşinde getirmişti. Ünlü jüri üyesinin moda programına veda etmesinin nedeni kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla belli oldu. Peki, Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi kim olacak? İşte merak edilen o detaylar…

DOYA DOYA MODA'DA FLAŞ AYRILIK!

Ünlü kuaför Kemal Doğulu uzunca bir süredir Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda oturmaktaydı. Bahar Candan'ın da yarışmacı kadrosunda yer aldığı program hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ederken ünlü ismin programın yeni bölümlerinde yer almayacağı ifade edildi…