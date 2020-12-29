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'da ayrılığı şoke etmişti! Nedeni belli oldu...

Tv8 ekranlarının sevilen moda programı ’da ’nun ayrılışı büyük ses getirdi. Programın seyircilerini ve yarışmacılarını üzen ayrılık sonrası Hande Demir Acar, konuk jüri üyesi olarak programda yer alırken programda kalıcı jüri ise merak konusu haline geldi. Öte yandan programın sıkı takipçileri programda yaşanan bu ayrılığın sebebini merak ediyor. Peki, Kemal Doğulu Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı? Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi kim olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:11 ABONE OL
Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu ayrılığı şoke etmişti! Nedeni belli oldu...

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bu hafta Kemal Doğulu'nun programda yer almaması özellikle sosyal medyada birçok iddiayı da peşinde getirmişti. Ünlü jüri üyesinin moda programına veda etmesinin nedeni kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla belli oldu. Peki, Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi kim olacak? İşte merak edilen o detaylar…

DOYA DOYA MODA'DA FLAŞ AYRILIK!

Ünlü kuaför Kemal Doğulu uzunca bir süredir Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda oturmaktaydı. Bahar Candan'ın da yarışmacı kadrosunda yer aldığı program hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ederken ünlü ismin programın yeni bölümlerinde yer almayacağı ifade edildi…

KEMAL DOĞULU AYRILIĞININ NEDENİ BELLİ OLDU

Ünlü Kuaför Kemal Doğulu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi için yarışma programından ayrıldığını ifade eden bir paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü isim dijital yayın platformu EXXEN'de yeni bir programda yer alacak…

HANDE DEMİR ACAR SÜRPRİZİ!

Kemal Doğulu'nun jüri üyeliğine veda etmesinin ardından yaşanan bu olay yarışmada büyük ses getirdi. Yarışmacıları ve izleyenleri üzen bu haber sonrası programda konuk jüri olarak Hande Demir Acar bir süre jüri koltuğunda oturacak isim oldu…

YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM OLACAK?

Kalıcı jüri üyesinin kim olacağı ise bu noktada programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Ancak henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yer almıyor…

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Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu ayrılığı şoke etmişti! Nedeni belli oldu...
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