Takvim'in haberine göre; Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.