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ile evleniyor mu?

, kendisi gibi oyuncu olan 'dan boşandıktan sonra 'ın oğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin’in aşkı tam gaz devam ediyor. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun doludizgin devam eden aşkı sayfalarından düşmüyor. yolunda ilerleyen , iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı. Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:47 Son Güncelleme: 29.12.2020 09:53 ABONE OL
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Mart ayında yeni bir aşka yelken açtı.

Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası Sinan Engin ile annesi Seda Sayın'ı sosyal medyadan takibe aldı.

Bu durum, 'Ezgi aileye girdi' şeklinde yorumlandı.

Takvim'in haberine göre; Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.

Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?
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