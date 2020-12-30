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Dün akşamın açıklandı mı? EDHO, Hekimoğlu, , Masterchef... İşte 29 Aralık 2020 reyting sonuçları!

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film ve programlar için kıyasıya mücadele etti. Kanal D’de Hekimoğlu, Atv’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ’de Güldür Güldür, ’de yer alırken Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’nin ikinci finalistinin belli olduğu bölüm geceye damga vurdu. Peki, 29 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:49 Son Güncelleme: 30.12.2020 08:49 ABONE OL
Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Masterchef... İşte 29 Aralık 2020 reyting sonuçları!

Reyting sonuçları için bugün medya gündemini yakından takip eden vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz gün ekranlara gelen; Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Güldür Güldür, Hekimoğlu ve Masterchef'in reytinglerdeki sıralaması merak ediliyor. Peki, 29 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARINDA BİRİNCİ HANGİ YAPIM OLDU?

Salı gününün iddialı yapımları arasındaki reyting sonuçları yarışı sürerken geçtiğimiz hafta Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer almıştı...

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Henüz dün akşama ait veriler belli olmadı geçtiğimiz haftanın sıralamaları ise şöyle;

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
6 BARAJ FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HAVA DURUMU ATV

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AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 HEKIMOGLU KANAL D
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 ESRA EROL'DA ATV
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

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Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Masterchef... İşte 29 Aralık 2020 reyting sonuçları!
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