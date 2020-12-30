Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Masterchef... İşte 29 Aralık 2020 reyting sonuçları!

Reyting sonuçları için bugün medya gündemini yakından takip eden vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz gün ekranlara gelen; Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Güldür Güldür, Hekimoğlu ve Masterchef'in reytinglerdeki sıralaması merak ediliyor. Peki, 29 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARINDA BİRİNCİ HANGİ YAPIM OLDU?

Salı gününün iddialı yapımları arasındaki reyting sonuçları yarışı sürerken geçtiğimiz hafta Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer almıştı...