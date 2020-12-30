Osman Bey babasının mezarında böyle söz verdi

Ertuğrul Bey'in mezarı başında dua eden Osman Bey, babasına şu sözlerle seslendi: "Fethettiğin toprakları Türk'ün yurdu kılacağım baba… Mazlumların gözlerinde yaş değil, umut; zalimlerin kabusu olacağım… Her dinden mazlumun duasıyla cihanın dört bir yanında büyüteceğim bu toprakları. Atam Oğuz Kağan'ın… Dedem Süleyman Şah'ın ve senin soyuna, törene layık olacağım… Bugün beylik toyu günüdür babam… Allah bizleri utandırmasın yiğit babam… Hakkımızda hayırlıysa neyse o olsun." Ertuğrul Bey'in başka ziyaretçileri de vardı. Kendilerini Halep'ten gelen bir tüccar olarak tanıtan Melik, Ertuğrul Bey'in vakti zamanında kendisini ve kervanını soyguncuların elinden kurtardığı söylerken, Süleyman ise Ertuğrul Bey'in kendisine babalık ettiğini ve ismini onun koyduğunu söyledi. Osman Bey "Handa misafirim olasınız… Canınız da malınız da gayrı Kayıların koruması altındadır… Kayı obası da gayrı sizin eviniz sayılır…" diyerek bu iki gizemli ziyaretçiyi bağrına bastı. Söğüt'e gelen iki gizemli ziyaretçinin sırrı ne? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.