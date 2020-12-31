A Para’da yıldız yağmuru

A Para; yılbaşında müziği, sohbeti, sevdiğiniz sanatçıları evinize getiriyor. Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu Özel Yayını'na, Sinan Akçıl, Enes Yolcu, Merve Özbey, Buray, Derya Uluğ, Cem Belevi, Özdemir Erdoğan, Ahmet Selçuk İlkan, Gülden, Tuğba Melis Türk, Demet Şener, Zeynep Turan, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Kürşat Demir, Tevfik Erman Kutlu, Onur Şan, Yalçın Hafızoğlu, Dilşad Şimsek ile 'Akıncı' dizisinin oyuncuları Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Didem İnselel, Erkan Bektaş konuk olacak.