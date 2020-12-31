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A Para’da yıldız yağmuru

ile 'in sunduğu , yılbaşı akşamı müzik, sohbet ve eğlenceyi evinize getiriyor. Programda; birbirinden ünlü şarkıcılar ekran başındakilere neşe dolu bir akşam yaşatacak. Atv dizileri Akıncı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları özel açıklamalar yapacak. Konuklar, hoş sohbetleriyle gecenize renk katacak

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
A Para’da yıldız yağmuru
A Para; yılbaşında müziği, sohbeti, sevdiğiniz sanatçıları evinize getiriyor. Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu Özel Yayını'na, Sinan Akçıl, Enes Yolcu, Merve Özbey, Buray, Derya Uluğ, Cem Belevi, Özdemir Erdoğan, Ahmet Selçuk İlkan, Gülden, Tuğba Melis Türk, Demet Şener, Zeynep Turan, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Kürşat Demir, Tevfik Erman Kutlu, Onur Şan, Yalçın Hafızoğlu, Dilşad Şimsek ile 'Akıncı' dizisinin oyuncuları Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Didem İnselel, Erkan Bektaş konuk olacak.
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A Para’da yıldız yağmuru
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