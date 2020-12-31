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terliklerini giyip alışverişe koştu! Görenler tanımakta zorlandı

Bir süre önce aranjör eşi ve oğlu Azur'la birlikte Barselona’ya yerleşen ünlü popçu , geçen haftalarda İstanbul’a geldi. İspanya-Türkiye arasında mekik dokuyan Gülşen, önceki gün İstinye Park’ta objektiflere takıldı. Üzerinde peluş kürk montu, ayağında terlikleriyle alışveriş yapan popçuyu görenler tanımakta zorlandı. Görenleri hayrete düşüren Gülşen, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:22 Son Güncelleme: 31.12.2020 11:42 ABONE OL
Gülşen terliklerini giyip alışverişe koştu! Görenler tanımakta zorlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçen aylarda oğulları Azur'un eğitimi için Barselona'ya taşınmıştı. Geçen yıl Costa Brava'dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona'ya taşınmaya karar vermişti. Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi, soluğu da AVM'de aldı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Gülşen önceki gün İstinye Park'taydı. Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı, yine stiliyle gözleri üzerine çevirdi.

Üstünde kürkü, ayağında terlikleriyle mağazaları dolaşan Gülşen, siyah maske ve güneş gözlüğüyle yüzünü kamufle etmesine rağmen muhabirler tarafından tanındı. Sorulara yanıt vermeyen ünlü popçu, "İyi seneler" demekle yetindi.

Diğer yandan geçen yıl Costa Brava'dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona'ya taşınmaya karar vermişti.

22 BİN TL'YE KİRALAMIŞLAR

Bir çekime katılmak için İstanbul'a gelen aile, dairelerini kiraya verdikleri için otele yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul'da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak.

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Gülşen terliklerini giyip alışverişe koştu! Görenler tanımakta zorlandı
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