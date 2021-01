‘2020’nin en güzel haberi Azerbaycan’ın zaferi’

■ Pandemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde müzisyenlerimize bir nefes olsun diye Yeditepe Konserleri düzenlendi. Müzisyenler açısından gerçekten bir nefesti. Çok güzel bir teşebbüstü. Benim için önemli olan müzisyen arkadaşlarımdır. Böyle bir hassasiyetim var benim yıllardan beri.■ Her gün o ölümleri duymak, hastaların durumları, sağlık çalışanlarının çabası 2020'nin olumsuz halleri ama bir tek şey var güzel olan; o da Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferi. 30 yıldır hasret kaldıkları topraklarına kavuştular. Buradan tüm Azerbaycanlıları kutluyorum. İçimi aydınlatan bir olay.■ Gençlere kendi müziğimizi dinlemelerini tavsiye ediyorum, Aşık Veysel dinlesinler. Ben Amerika'da Veysel'den şarkısı söylediğimde ayağa kalkıp alkışladılar.■ Pandemiyi saymazsak 2020 benim için iyi bir yıl oldu diyebilirim. Tam salgın çıkmıştı ki ben Demet Şener İstanbul markasıyla çıkış yaptım. Avrupa ve Amerika'ya da gönderiyorum. İnsanlar dokunmadan ürünlerimi satın aldılar. Çok güzel geri dönüşler aldım. Bir şey kurmak zor, devam ettirmek daha da zormuş. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum.■ Her gün bir saat spor yapıyorum. Bu konuda bahanem yok. Daha fazlası da vücudu yıpratır.Atv'de ekran macerası bugün başlayacak olan 'Akıncı' dizisinin oyuncuları, diziyi ve rollerini anlattı."Karakterim 'Aylin', süslü, zengin, özgüvenli, kafası tilkiliğe müsait bir kadın. Çatışma ve aksiyon sahnelerinde yer almadığım için çok rahat çalışıyorum. Ama pandemide maskeler yüzünden makyajda zorlanıyorum. Hepimiz birbirimizi kontrol ediyoruz.""Bu iş bana ilk geldiğinde 'Olmaz, çok zor, çekilemez' dedim. Yıllardır bu sektörün içindeyim, bu tür işlerin içine girerken bocalıyoruz. Şüphelerim vardı. Rolü kabul ettikten sonra bile sordum 'Gerçekten yapabilecek miyiz?' diye. Ama çekimlerde yapabildiğimizi gördüm. Büyük bir iş oldu. Ben dizide 'Kemal' adında işine bağlı, tatlı sert bir komiseri canlandırıyorum. 'Akıncı'da kadro oluşturma kısmında doğru bir mühendislik var. Herkes çok mütevazı. Sette en ufak kapris, söylenme yok, huzur var.""Ben dizide kahramanın akıl hocası rolündeyim. Kariyerimdeki ilk aksiyon işi. Dört aydır çok çalışıyoruz. Şükrü (Özyıldız) çok beyefendi, disiplinli, başarılı bir arkadaşım. Çok seviyoruz kendisini, çalışmaktan son derece zevk alıyoruz. Ben de birkaç ders atış eğitimi aldım. Kickbox geçmişim olduğu için dövüş sahnelerinde çok zorlanmadım.""Ben dizinin boyu devrilesiyim. Bana çok uzak bir karakter. Büşra (Develi) karşılıklı oynarken bana, 'Köpekbalığı gibi oynuyorsun' dedi. İyi bir şey söylemiş. Çok keyif aldığım, üzerine titrediğim bir iş. Bu tür işler bir dahi çocuk, bir deha pırıltısı ister. O da yönetmenimiz Veli Çelik'te var. Onun mühendisliğinde ilerliyor iş. Teknolojinin ötesinde bir iş bu. Hiç bu kadar zor bir işte çalışmamışımdır. 'Akıncı' çok hümanist, kucaklayıcı ve birleştirici bir hikaye. Sadece bir süper kahraman öyküsü değil, iyi insan olmakla ilgili de çok özel mesajlar taşıyor. "'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları sohbetleriyle yılbaşı özel yayınına renk kattı."Dizide güçlü ve gizemli bir karakteri oynuyorum. Sette her hafta Covid-19 testi oluyoruz, elimizden dezenfektan eksik olmuyor.""2020'de baba oldum, yaşlandım. Babalık şahane bir duygu. 2020 benim için stresli geçti, ne olacağını bilmediğimiz durumlarla karşılaşır mıyız diye çok stres yaptım. Ben evcimen bir insanım, sadece spordan mahrum kaldık. Ancak evde çocuğu kaldırıp indirirken bol bol spor yapıyorum.""İlk uzun soluklu işim 'EDHO'. Eksiklerimi görmek, büyüklerimden notlar almak için çok önemli. 2020 bana çok fazla kasmamak gerektiğini gösterdi.""Oktay Kaynarca ile tanıştığım anı unutamıyorum. Sette herkesin herkese hürmeti var, ancak Oktay Abi'ye ayrı bir hürmet var. O kadar güzel kabul edildim ki, benim için başka biri olmaya, Oktay Abi olmaya başladı.""Çok majör bir dizi, oturmuş ekibi var. Sete girer girmez o güzel kokuyu alıyorsunuz, güvenilirliği hissediyorsunuz. 2020 bana EDHO'yu verdi.""Dizide canlandırdığım Tekin güvene dayalı bir hizmet veriyor Alpaslan Baba'ya, yorgunluk çöktüğü zaman aramızdaki o bağ bizi canlandırıyor."■ Hamileliğimde 29'uncu haftaya girdim. Kızım şarkı söylerken karnımda kendini inanılmaz belli ediyor, çok hüzünlü ve arabesk şarkılar söylememeye gayret ediyorum. Çikolata ve tatlı yediğimde ise içimde bir lunapark varmış gibi hissediyorum, oradan oraya dönüyor.■ Mas Uno Baby, kızım için kurduğum bir marka. Ticaretten hiç anlamam ama ne zamandır bir şey yapmak istiyordum. İşin içine annelik de girince, 'Kızım için en iyisini istiyorum, başkası için niye olmasın?' dedim. Ürünlerimiz ay sonuna doğru raflardaki yerini alacak.■ Hamilelik, bir kadının hayatının en mucizevi dönemlerinden biri çünkü orada çok özgürsün. İsim konusunda çok düşündük, Elif Özüm'e karar verdik. ■ Evlilik çok eğlenceli gidiyor. Gün geçtikçe daha tatlı, daha oturan, daha birbirimizi anladığımız zamanlara giriyoruz. Çok mutluyum, aynı hayatı bir daha yaşasam, yine Kenan'la evlenirdim.■ Uzun zamandır yeni bir şey çıkartmıyordum. Cem'le (Belevi) ortak projemiz 'Leyla&Mecnun' çıktığında, insanların yaptığı paylaşımları takip etmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim. İnsanlarla dijital olarak etkileşime geçmek bile bizi çok heyecanlandırdı.■ 'Canavar' şarkımı sinirle erkek arkadaşım Asil'e yazmıştım. Öyle anlık duygularla yazdığım şarkılar var ama dışarıdan beslenerek yazdığım parçalar da var. İlham geldiği zaman insanı uykusundan uyandırıyor, uyutmuyor. Ben bu durumu çok yaşadım. Genelde gece şarkı yazanlardanım.■ YouTube'a ağırlık vermeye başladım, kanala her hafta yeni bir şarkı koyuyoruz. Dijitalleşme böyle devam edecek, buna da alışacağız.■ Yeni şarkım 'Leyla&Mecnun' bana çok iyi geldi çünkü özlemişim o heyecanı yaşamayı.■ 2020 bir solukta geçmedi ama bu süreç bize çok şey öğretti. Sıradan bir gün yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Bu dönem sevenlerimizle dijital ortamlarda buluşabildik. Bir film çektik, orada çok eğlenceli bir karakteri canlandırıyorum.■ Bu dönem çok şarkı birikti bende, YouTube'da paylaşmak istiyorum. Dijitalleşme her sektörde oldu. Biz müzisyenler duygusal anlamda da çok zorlanıyoruz çünkü şarkılarımızı insanların gözüne bakarak söylemekten besleniyoruz.■ Pandemide beş şarkılık akustik bir proje hazırladık. Dinleyicilerimizle böyle şarkılar aracılığıyla kucaklaşmış olalım dedik. Bu dönemde kendi iç dünyamıza döndük, benim saçım, cildim bile kendine geldi. Hem fiziki olarak hem ruhen özümüze döndük.■ Salgın döneminde ben de mutfağa girdim ama gönül mutfağına çünkü yıllardır yazdığım şarkıların hep öyküleri merak edildi, ben de bu dönemde 'Şarkıların Öykü' kitabını hazırladım.■ Benim için her zaman şarkılarımın sayısından çok saygısı önemli, ben yaygın olmaktansa saygın olmayı tercih ettim. Bugüne kadar 2000 şarkım olmuş. Şarkılarımı okumayan sanatçı yok gibi. Bu da benim en büyük hazinem.