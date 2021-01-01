2021'den ilk dileğimiz sağlık

"2021'den tek beklentim var, o da sağlığımızı riske eden tüm melun salgınların defolması. Hedefim ise etrafımda kim var kim yoksa bir önceki yıla nazaran daha neşeli, daha pozitif daha inançlı olmak. Herkese mutlu bir yıl dilerim. Müzikle ilgileniyorum, belki müzikle ilgili bir şey yapabilirim.""Sevgi, sağlık, anlayış dolu, korkularımızdan önce hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olmasını umuyorum. Ve tabii ki şu an karnımda taşıdığım bebeğimi sağlıkla kucağıma alıp iyi bir anne olmayı istiyorum.""Yeniyılda ülkem için huzur diliyorum. 2021 bize sağlıkla gelsin. Kendim için sadece şunu isteyebilirim; Allah sevdiklerimden ayırmasın. Dilerim sanat ve Türk sineması adına çok önemli kararlar alınır, en önemlisi virüs bir an önce biter. 2021, özgürlüğümüzü geri versin.""Bütün dünya, hep birlikte çok zor bir seneyi geride bırakmayı umuyoruz... Yeni bir yıl; yeni umutlar, yeni başlangıçlar, mutluluklar demektir. Herkese sevdikleriyle, önce sağlık, sevgi, başarı ve bereketli bir yıl diliyorum.""Kariyerimin en heyecanlı yılı... Hayatımızın en karanlık yılı olsa da umutlarımız, heyecanlarımız 2021'de yeniden yeşersin. Bu yılın yaşadığımız en umut dolu, sağlıklı bir yıl olması dileğiyle... Ben bu yıl çıkaracağım, kariyerimin en heyecanlı albümünün müjdesini ilk kez sizlerle paylaşmak istedim. Heyecanla yazı bekliyorum.""Güzel ülkemizin ve ufkumuzun geleceğinin çok iyi olacağına hep birlikte inanalım. Sonsuz sevgi ve saygılarımla. Berhudar olun.""Üzerinde yaşadığımız yerküre, bize karşı çok cömert. Biz de ona karşı saygılı olalım yeni yılda. En büyük sorunumuz olan iklim değişikliğine karşı küresel bir uyanışla mücadele verelim.""Herkese sağlık dilerim. Benim en büyük hayalimse, kendi adıma yapılan Hülya Avşar tenis turnuvasının bu yıl 20'nci yılını kutlamak ve turnuvadan elde edilen sponsorların katkılarıyla daha fazla öğrenciye destek vermek.""2021'de öncelikle sağlık ve sabır diliyorum hepimize. Şahsım adına tabii ki tiyatroların, konserlerin ve canlı performans sanatlarının yeniden seyirci ile buluşmasını diliyorum. Kendi özelimde ise pandemi olmasa idi 'Muse'u Broadway'de oynamak üzere davet almıştım, bu yıl oynamayı diliyorum. Bir de 11 sene sonra Türkiye'de bir ATV dizisi ile seyirci ile buluşuyor olmanın heyecanı içindeyim."