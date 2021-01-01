Oyuncu Didem Erol, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine ABD'de devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu. Uzun süredir Nathan Cowles ile aşk yaşan Didem Erol, sürpriz bir kararla dün nikah masasına oturdu.

Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu: "Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma 'evet' dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum... (1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin..."

"Seni bulmak için uzun zaman bekledim" diyen Erol sözlerini şöyle sonlandırdı; "Beklememe değdin. Teşekkür ederim. (Ailelerimiz seyahat edemediği için düğün yapmadık, pandemiden sonra ailelerimiz ve sevdiklerimizle kutlamayı istiyoruz)"

"Kimse bana Didem demiyor artık. Artık Serah diye tanıyacaklar" diyen Erol, "Yenilendim, çok değiştim. son dört yıl spiritüel eğitim aldım Los Angeles'ta. Dört yıldır içsel bir yolculuğa çıktım. Türkiye'de bize hep söylenen bir şey vardır; 'insan 7'sinde neyse 77'sinde de odur' diye. Biz buna inanıyoruz, oysa değişim mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNE ABD'DE DEVAM EDİYOR

Kariyerine ABD'de devam eden Didem Erol film çekeceğini söylemişti: Kendi filmimi çekmeye hazırlanıyorum. Mart ayında çekecektik, korona'dan dolayı olmadı. Şimdi tekrar çekmeye hazırlanıyoruz. ABD'de yapımın da pek çok aşamasında çalışma ve işi öğrenme fırsatım oldu. Ben de 'hem yapımcı, hem oyuncu olabilirim' dedim.