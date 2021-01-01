Güzel oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı yılbaşı programında ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin aşkı, yılbaşı gecesinde gözler önüne serildi.
Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Her defasında arkadaş olduklarını açıklayan ünlü çift ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk yaşadığı haberleri magazin kulislerinde konuşulur oldu.
Yılbaşı programına çıkan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, söylediği yabancı bir şarkıyla büyük alkış topladı.
Bürsin'in şarkı söylediği anda karşısında rol arkadaşı Hande Erçel'i görünce verdiği tepki büyük aşk yaşanıyor şeklinde yorumlandı.
İkilinin uzun süre birbirlerine bakması, seyircinin gözünden kaçmadı.
Erçel ve Bürsin, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.