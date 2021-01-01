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Son Dakika Haberleri: ile aşkı gecesi !

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel yine ilgi odağı oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı programında . Bürsin'in şarkı söylediği anda karşısında rol arkadaşı Erçel'i görünce verdiği tepki büyük yaşanıyor şeklinde yorumlandı. İkilinin uzun süre birbirlerine bakması, seyircinin gözünden kaçmadı. Hande’nin o sözleri ise aşk iddiaların güçlendirdi...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:27 Son Güncelleme: 1.1.2021 17:28 ABONE OL
Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!

Güzel oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı yılbaşı programında ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin aşkı, yılbaşı gecesinde gözler önüne serildi.

Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Her defasında arkadaş olduklarını açıklayan ünlü çift ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk yaşadığı haberleri magazin kulislerinde konuşulur oldu.

Yılbaşı programına çıkan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, söylediği yabancı bir şarkıyla büyük alkış topladı.

Bürsin'in şarkı söylediği anda karşısında rol arkadaşı Hande Erçel'i görünce verdiği tepki büyük aşk yaşanıyor şeklinde yorumlandı.

İkilinin uzun süre birbirlerine bakması, seyircinin gözünden kaçmadı.

Erçel ve Bürsin, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Hande Erçel'in 'Kerem duşta söylediği şarkıyı seçti' sözleri ise kafaları karıştırdı.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
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