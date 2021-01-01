Yemin dizisinde iki aşığa hayat verirken dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci aşkı son sürat devam ediyor. Yemin'den ayrılarak Sol Yanım dizisine transfer olan Özge Yağız, ilişkisine devam ettiği Gökberk Demirci ile her anını sosyal medyadan paylaşıyor. Büyük bir fan kitlesine sahip olan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda olduklarını duyurdu.