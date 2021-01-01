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ve yolunda! Yeni yılı böyle karşıladılar...

Bir dönem "" adlı dizide birlikte rol alan ve 'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor. Her anlarını hayranlarıyla paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyor. Mutluluklarıyla ilgi odağı olan gözde çift, yeni yılı ise birlikte karşıladı. Yağız ve Demirci'nin yılbaşı pozları görenleri mest etti.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:24 Son Güncelleme: 1.1.2021 15:26 ABONE OL
Özge Yağız ve Gökberk Demirci evlilik yolunda! Yeni yılı böyle karşıladılar...

Yemin dizisinde iki aşığa hayat verirken dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci aşkı son sürat devam ediyor. Yemin'den ayrılarak Sol Yanım dizisine transfer olan Özge Yağız, ilişkisine devam ettiği Gökberk Demirci ile her anını sosyal medyadan paylaşıyor. Büyük bir fan kitlesine sahip olan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda olduklarını duyurdu.

Gökberk Demirci evlilik balonlarıyla yaptığı paylaşıma, "She said yes (evet dedi) balonları" sözlerini not düştü. Bu paylaşımın ardından ise oyuncu asıl bombayı patlattı.

Demirci, "Sadece bir 'evet' der, bütün dünya değişir" şeklinde yaptığı paylaşım olay yarattı. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin bu paylaşımlarından sonra çiftin yeni yılda ciddi bir yola gireceği düşünülüyor.

YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Öte yandan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, yeni yılı birlikte karşıladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Gökberk Demirci, "Herkese huzurlu, mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz. Her şey gönlümüzce olsun" mesajını paylaştı.

Özge Yağız ise "Sağlık, huzur ve mutluluk dolu olsun" diyerek temennilerini dile getirdi. İkilinin ayrı ayrı yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü...

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Özge Yağız ve Gökberk Demirci evlilik yolunda! Yeni yılı böyle karşıladılar...
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