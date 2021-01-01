Yemin dizisinde iki aşığa hayat verirken dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci aşkı son sürat devam ediyor. Yemin'den ayrılarak Sol Yanım dizisine transfer olan Özge Yağız, ilişkisine devam ettiği Gökberk Demirci ile her anını sosyal medyadan paylaşıyor. Büyük bir fan kitlesine sahip olan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda olduklarını duyurdu.
Gökberk Demirci evlilik balonlarıyla yaptığı paylaşıma, "She said yes (evet dedi) balonları" sözlerini not düştü. Bu paylaşımın ardından ise oyuncu asıl bombayı patlattı.
Demirci, "Sadece bir 'evet' der, bütün dünya değişir" şeklinde yaptığı paylaşım olay yarattı. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin bu paylaşımlarından sonra çiftin yeni yılda ciddi bir yola gireceği düşünülüyor.
YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR
Öte yandan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, yeni yılı birlikte karşıladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Gökberk Demirci, "Herkese huzurlu, mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz. Her şey gönlümüzce olsun" mesajını paylaştı.
Özge Yağız ise "Sağlık, huzur ve mutluluk dolu olsun" diyerek temennilerini dile getirdi. İkilinin ayrı ayrı yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü...