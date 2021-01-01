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Son dakika haberi: ile yeni bir aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi!

Son dakika haberi... 7 senelik aşkı ile geçtiğimiz Temmuz ayında nikah masasına oturmaya hazırlanırken sürpriz bir şekilde ayrılan yeni bir aşka yelken açtı. Şu sıralar yer aldığı dizinin setinde aşkı bulan Kutsi, Feyza Çıpa'yı çabuk unuttu. Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu 'ın annesine kaptırdı. Poyraz Ar'ın annesi 'in, Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkmıştı. Kutsi, geçtiğimiz ay yaşamaya başladığı Sibel Ülker ile ilk kez görüntülendi. Kutsi yeni sevgilisi Sibel Ülker’le birlikte ilk kez objektiflere takıldı.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:49 Son Güncelleme: 1.1.2021 15:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Kutsi Sibel Ülker ile yeni bir aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi!

Feyza Çıpa'dan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu ve şarkıcı Kutsi, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı Sibel Ülker ile ilk kez görüntülendi.

Şarkıcı Kutsi 7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılmış rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Habertürk'ün haberine göre; Kutsi yeni sevgilisi ile birlikte ilk kez objektiflere takıldı. Levent'te bulunan bir benzin istasyonu görüntülenen Kutsi, gazetecileri bir anda karşısında görünce şok yaşadı.

Şarkıcı, muhabirlere, "Rica ediyorum hanımefendiyi çekmeyin." diyerek görüntü alınmasını engellemek istedi. Bu çabalarında başarısız olan Kutsi soruları yanıtsız bırakarak, aracına binip hızla uzaklaştı.

Sürpriz aşk Sibel Ülker'in Instagram'daki profil fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı.

Feyza Çıpa, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Kutsi'den ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu: "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."

Kutsi ve çocuk oyuncu Poyraz Ar

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Son dakika haberi: Kutsi Sibel Ülker ile yeni bir aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi!
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