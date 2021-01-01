Feyza Çıpa, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Kutsi'den ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu: "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."

Kutsi ve çocuk oyuncu Poyraz Ar