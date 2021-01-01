Feyza Çıpa'dan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu ve şarkıcı Kutsi, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı Sibel Ülker ile ilk kez görüntülendi.
Şarkıcı Kutsi 7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılmış rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Habertürk'ün haberine göre; Kutsi yeni sevgilisi ile birlikte ilk kez objektiflere takıldı. Levent'te bulunan bir benzin istasyonu görüntülenen Kutsi, gazetecileri bir anda karşısında görünce şok yaşadı.
Şarkıcı, muhabirlere, "Rica ediyorum hanımefendiyi çekmeyin." diyerek görüntü alınmasını engellemek istedi. Bu çabalarında başarısız olan Kutsi soruları yanıtsız bırakarak, aracına binip hızla uzaklaştı.
Sürpriz aşk Sibel Ülker'in Instagram'daki profil fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı.
Feyza Çıpa, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Kutsi'den ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu: "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."
Kutsi ve çocuk oyuncu Poyraz Ar