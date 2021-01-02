2021'e böyle girdiler

Oyuncu Ozan Akbaba, eşi Buket Hanım ve oğlu Ozan Ali ile yeni yıla evde 'Merhaba' dedi

Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep ile...

Yavuz Bingöl, yılbaşı gecesi torunu Aslan ile hasret giderdi.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ ile birlikte yeni yıla girdi. Çocukları Uzay ve Kuzey bu buluşmadan çok mutluydu.

Alişan eşi Buse Varol ve çocukları Burak ile yeni yıla evde girdi.

Soner Sarıkabadayı ve eşi Madelein Lopez Camelo, oğulları ile mutluluk pozu verdi



Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Tolga Yüce ve kendisine bakan hemşireleriyle yeni yıla girdi.



Fettah Can- Cansu Kurtçu çifti 2021'e ikizleriyle girdi.



Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çifti oğulları Efehan ile...





Burak Özçivit, yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte girdi



Mesut Özil-Amine Gülşe çifti kızları Eda'nın yüzünü ilk kez yılbaşı gecesi sevenlerine gösterdi



Fransa'daki gururumuz Burak Yılmaz, 2021'e eşi İstem Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile birlikte girdi.