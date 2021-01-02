Kadıköy’de sokak müzısyenının kemanıyla resital verdi

Dünyaca ünlü keman virtüözü Canan Anderson, başarılarla dolu bir hayat geçirdi. 5 yaşında konservatuvar sınavını birincilikle kazanıp keman çalmaya başlayan Anderson, henüz 6 yaşındayken ilk konserini verdi. Dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Anderson, gittiği her ortamda gençlere destek olmayı da ihmal etmedi. Özellikle de sokak müzisyenlerini hiç atlamadı, gördüğü her yerde onları dinleyip performanslarına ortak oldu. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıllarda kafasında kasketi, gözünde gözlüğü Kadıköy sokaklarında gezerken bir sokak müzisyeniyle karşılaştı. Genci dinlerken kendisini kaptıran ünlü müzisyen, hemen eline kemanı alıp çalmaya başladı. Önceleri şapkası ve gözlüğü olduğu için kimse Anderson'u tanımadı. Bir süre sonra Anderson'un kemanıyla sokağa renk katmasının ardından insanlar onun kim olduğunun farkına vardı ve büyük şok yaşadı.

ROMAN MÜZİSYENLER EŞLİK ETTİ



Geçtiğimiz aylarda yine bir sokak çalgıcısının yanına giden Anderson, yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Genç müzisyen beni görünce çok heyecanlandı. 'Senin kemanınla sokakta çalmayı deneyeyim mi?' diye sorunca çok sevindi. Ben de başladım Türk klasiklerinden bir parça çalmaya. 2 dakika geçmedi yan sokaktan Roman sokak müzisyenleri ellerinde darbuka ile geldi. Önümde hem çalıp hem de göbek atmaya başladılar. Tabii tüm sokak şenlendi."

'AVM önünde bir gençle düet yaptık'





Anderson, yurt dışında da benzer olaylar yaşadı. Belçika'da sokakta yürürken iki genç kızı şarkı söyleyip keman çalarken gören Anderson, hemen onların yanına gitti. Ünlü sanatçı, "Kız beni tanıyormuş. Hemen elime kemanı verdi. Ablası da opera öğrencisiymiş. Birlikte çok hoş bir düet yaptık. Miami'de de genç bir çocukla keman kapışması yaptık. AVM önünü görmeliydiniz" dedi. Herkes bu eğlenceli anlarda Anderson ve gencin etrafını sarmış ve dakikalarca ikilinin performansını izlemiş.



'Onlar benim için çok değerli'



Sokak müzisyenlerini dinlemeyi çok sevdiğini belirten Anderson, "Sokak çalgıcılarına değer vermeliyiz. Gerçekten çok kıymetliler ve içlerinde çok başarılıları var. Dünyanın neresine gidersem gideyim sokakta, metroda vs. çalan birini görsem muhakkak dinliyorum ve yorum yapıyorum. Ufacık mutluluklar büyük umutlar doğurur" diye konuştu.