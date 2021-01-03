SON DAKİKA HABERLER: Ünlü dizi oyuncusu ormanlık alanda tecavüze uğradı! Yaşadığı dehşeti anlattı

SÜREKLİ DARP ETTİ



Bana karşı motorda giderken dirseği ile vurmaya çalışıyor ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Ben bu aşamadan sonra artık bana bir şey yapacağından emin oldum ve tekrar bağırmaya başladım. Çevre yoluna sağa doğru girdi 200 veya 300 metre sonra motoru durdurdu. 'Ben buraya iş...'dedi. Beni yakalayarak ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu. Beni ormanın içine doğru götürdü, direnmeye çalıştıkça şiddetini daha da arttırdı. Boğazımı daha sıkı sıkmaya başladı. Sonra ben bağırmaya çalıştıkça 'bana bağırma yoksa seni öldürürüm'dedi. Boğazımı sıktığı ve burnumu kapattığı için bayılmak üzereyken, gözlerim kararırken en son gördüğüm onun bana tecavüz ettiği andı. Bilincim açıktı ancak boğazıma bastığı için artık bağıramıyordum, artık ben bağırmayı kesince de elini çekti, bana tecavüz etti.