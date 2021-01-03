Aşık'ın şikâyetinin ardından gözaltına alınan Aşık ve Şenürek, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şenürek iddiaları kabul etmemiş ve "Yağmur Aşık'la aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.