Çukur bu akşam var mı, yok mu? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Show Tv yayın akışı ve tüm detaylar...

Çukur dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Yapımda bu akşam; Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atarken Cengiz Erdenet ise bir seçim yapmak zorunda kalıyor. İlk olarak 4 Ocak Show Tv yayın akışında yer almayan dizinin sıkı takipçileri yapımın bu akşam olup olmayacağına ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…
SHOW TV YAYIN AKIŞI İLE ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Çukur dizisinin yeni bölümü Show Tv yayın akışının değişmesiyle beraber bu akşam ekranlarda sevenleriyle buluşurken heyecan dolu yapımda aksiyon her zamanki gibi hız kesmeden devam edecek…
ÇUKUR'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?
Cengiz'in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar.
Çukur 4.Sezon 18.Bölüm 2. Ön İzleme fragman yayınlandı | Video
Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir'in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar'ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur yeni bölüm
00.15 Arıza (Tekrar)