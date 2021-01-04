Çukur bu akşam var mı, yok mu? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Show Tv yayın akışı ve tüm detaylar...

Çukur dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Yapımda bu akşam; Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atarken Cengiz Erdenet ise bir seçim yapmak zorunda kalıyor. İlk olarak 4 Ocak Show Tv yayın akışında yer almayan dizinin sıkı takipçileri yapımın bu akşam olup olmayacağına ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI İLE ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Çukur dizisinin yeni bölümü Show Tv yayın akışının değişmesiyle beraber bu akşam ekranlarda sevenleriyle buluşurken heyecan dolu yapımda aksiyon her zamanki gibi hız kesmeden devam edecek…