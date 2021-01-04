Hamilelik sürecinde 88 kiloya çıkmıştı! Yağmur Sarıoğlu doğum kiloları için harekete geçti

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Yılmaz, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinin çocukları; Sarp 2011'de, Sare ise 2018'de dünyaya gelmişti.
İkili, 10 Eylül 2020'de üçüncü kez anne-baba olmuş, oğulları Saran'ı kucaklarına almıştı.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıoğlu, oğlu ile karesine, "7/24 mod" notunu düşmüştü.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; hamilelik döneminde 59'dan 88 kiloya çıkan Sarıoğlu, dört ayda 16 kilo verdi. Dün de yol haritasını açıkladı.
Yağmur, "Artık aralıklı oruç yöntemine başlıyorum. Katı bir diyet uygulamayacağım, çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları yapacağım" şeklinde konuştu.
Sarıoğlu, "Sütümün azalmaması için ayda en fazla dört kilo vermeyi düşünüyorum. Yediklerime içtiklerime dikkat edeceğim. İdeal kilom 53. Ama benim hedefim yaza kadar 50'ye düşmek" dedi.