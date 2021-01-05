Akıncı sırf ATV’de yayınlanıyor diye…

Çatışmada 50 kişi de ölür, bin, 10 bin kişi de... Bu haberle Birgün gazetesi ne yapmak, nereye varmak istemektedir?

Çok acayip kafalar bunlar! Yahu ne olacak bizim de 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanımız olsun, çocuklar, gençler ondan ilham alsın işte. Bizim kuşak 'Tarkan', 'Kara Murat' filmleriyle büyüdü, geçmişini öğrendi, ecdadıyla gurur duydu.

Karşımızda öyle bir muhalif zihniyet var ki, sırf dizi ATV'de yayınlanıyor diye reytinglerde çakılmasını istiyorlar! Diziyi karalamak, dalga geçmek için sosyal medyada kampanya düzenliyorlar. Vallahi çok gülüyorum, bu nasıl ruh halidir?