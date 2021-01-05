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sosyal medyadan takipçilerine seslendi…

Ünlü manken , çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapıp ülkemizin imajını kötülemeye yönelik çalışmalara hesabından tepki gösterdi. 'nın '' olarak adlandırdığı olaya dair açıklamasını paylaşan Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımla takipçilerine seslendi. İşte Deniz Akkaya’nın dikkat çeken paylaşımı…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:54 Son Güncelleme: 5.1.2021 08:54 ABONE OL
Deniz Akkaya sosyal medyadan takipçilerine seslendi…

Deniz Akkaya, SMA hastası çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapıp ülkemizin imajını kötülemeye yönelik çalışmalara tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Kirli kampanya' olarak adlandırdığı olaya dair açıklamasını paylaşan Akkaya, "Sizin aklınız alıyor mu durumu kötü bir aile için sahte hesaplardan gelen yüzlerce baskı mesajlarına?

Daha önce ölmüş çocukların fotoğraflarını kullanıyorlar. Şimdi sıra bu işten ciddi kazanç elde edip insanların manevi duygularını sömüren çeteyi bulmaya geldi!" diye konuştu.

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Deniz Akkaya sosyal medyadan takipçilerine seslendi…
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