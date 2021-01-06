2021 sezonu Survivor yarışmacıları belli oldu! Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrolarında sürpriz isimler var

Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışması programın yayın gününün yaklaşmasıyla gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın tanıtım fragmanında beklenmedik isimler dikkatleri çekerken binlerce kişi yarışmacılara dair detayları merak ediyor. Peki, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? İşte 2021 Survivor yarışmacıları ve merak edilenler…

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Her yıl bu zamanlarda başlayan yarışmada aylar süren mücadele sonunda yarışmacılar büyük ödülü kazanabilmek için zorlu ada hayatı ve parkurlarda mücadele ediyor. Öte yandan bu sezon ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları programın sıkı takipçilerinin araştırma konusu haline geliyor…