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2021 sezonu Survivor yarışmacıları belli oldu! Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrolarında sürpriz isimler var

Tv8 ekranlarınını sevilen yarışma programı yarışmacılarının açıklanmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. İlk bölümüyle bu hafta sonu başlayacak olan yarışmanın çekimleri her sene olduğu gibi ’te gerçekleşirken yarışmacıların zorlu ada macerası izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Peki, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? İşte Survivor yarışmacıları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:15 Son Güncelleme: 6.1.2021 10:15 ABONE OL
2021 sezonu Survivor yarışmacıları belli oldu! Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrolarında sürpriz isimler var

Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışması programın yayın gününün yaklaşmasıyla gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın tanıtım fragmanında beklenmedik isimler dikkatleri çekerken binlerce kişi yarışmacılara dair detayları merak ediyor. Peki, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? İşte 2021 Survivor yarışmacıları ve merak edilenler…

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Her yıl bu zamanlarda başlayan yarışmada aylar süren mücadele sonunda yarışmacılar büyük ödülü kazanabilmek için zorlu ada hayatı ve parkurlarda mücadele ediyor. Öte yandan bu sezon ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları programın sıkı takipçilerinin araştırma konusu haline geliyor…

İŞTE SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU!

Survivor 2021'e gidecek ünlü yarışmacılar:

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

Survivor gönüllüler kadrosu

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda,

Uğurtan,

Sancakay,

Emin,

Hanzade,

Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,

İlayda Şeker,

Poyraz,

Sena,

Ayşe Reşat,

Aleyna,

Staven yer aldı.

Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? Survivor 2021 kadrosu belli oldu!

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta Dominik'te başlayacak.

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2021 sezonu Survivor yarışmacıları belli oldu! Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrolarında sürpriz isimler var
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