Bir Zamanlar Çukurova'da Hande Soral rüzgarı esecek

"DÖNEM dizisinde oynamanın başka bir heyecanı ve tadı var. Bir Zamanlar Çukurova, başladığında izlediğim ve çok beğendiğim bir diziydi. Dizide 70'lerin sonu, günümüze yakın bir dönem anlatılıyor fakat günümüzle benzer olduğu kadar farklı da... Hikayede zorlu mücadelelerden geçen bir aşk konu ediliyor. Ortada gerçek bir aşk varsa onu hiçbir şey yıpratamaz diye düşünüyorum.""DİZİYE dahil olduğum Ümit karakterinin hayattaki savaşı, yaşadıkları beni çok etkiledi. Çukurova, Ümit'e yabancı; ama Ümit, Çukurova'ya yabancı değil. Sürprizi bozamam ama şunu söyleyebilirim; Ümit'in bildiklerini henüz kimse bilmiyor. Dizide dengeler değişiyor ve tansiyon hiç düşmüyor. İzleyiciyi sırların açığa çıkacağı, yeni sırların saklanacağı bir dönem bekliyor.""ÜÇ yıldır çalışan bir ekip ve oturmuş bir set var. Bu ekibe adapte olmakta zorlanmadım… Ayrıca Adana çok sevdiğim bir şehir, sıcak bir memleket. Benim için burada çalışmak çok güzel. Artık Adana'da da bir evim var.""EŞİM (İsmail Demirci) ile rollerimizi her zaman konuşuyoruz. Benim için onun fikirleri çok kıymetli. Rol aldığımız işler gereği evliliğimizin ikinci senesinden beri ayrı şehirlerdeyiz. Tabii bu durum kolay değil."