SURVİVOR'A GİTTİ

Eda Taşpınar ile yollarını ayıran Çağrı Atakan, Survivor yarışmasına gitti. Bu yıl ünlüler takımında yarışacak Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı: "Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun."