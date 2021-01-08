Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı! Alev Alev, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova... 7 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları her gün açıklanmaya devam ediyor. Bugün de bir önceki güne ait sıralamanın belli olacağı bilinirken geçtiğimiz akşam birbirinden iddialı diziler ekranlardaki yerini almıştı. Bir Zamanlar Çukurova, Babam Çok Değişti, Alev alev gibi yapımlar yeni bölümlerini geçtiğimiz akşam yayınladı. Peki, 7 Ocak Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması…
REYTİNG SONUÇLARI AB VE TOTAL SIRALAMASI! (7 OCAK 2021)
Ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasındaki reyting sonuçları yarışı geçtiğimiz akşam tüm hızıyla devam etti. Birbirinden iddialı yapımlar ekranlara gelirken binlerce kişi sıralamayı merak ediyor…
7 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
31 ARALIK 2020 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 O SES TÜRKİYE YILBASI ÖZEL TV8
2 İBO SHOW YILBAŞI STAR TV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SHOW TV
7 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBASI ÖZEL KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 hava durumu ATV
10 MILLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
1 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL TV8
2 İBO SHOW YILBAŞI STAR TV
3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SHOW TV
4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL KANAL D
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL KANAL D
8 ESRA EROL'DA ATV
9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
10 HAVA DURUMU KANAL D