Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı! Alev Alev, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova... 7 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları her gün açıklanmaya devam ediyor. Bugün de bir önceki güne ait sıralamanın belli olacağı bilinirken geçtiğimiz akşam birbirinden iddialı diziler ekranlardaki yerini almıştı. Bir Zamanlar Çukurova, Babam Çok Değişti, Alev alev gibi yapımlar yeni bölümlerini geçtiğimiz akşam yayınladı. Peki, 7 Ocak Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AB VE TOTAL SIRALAMASI! (7 OCAK 2021)

Ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasındaki reyting sonuçları yarışı geçtiğimiz akşam tüm hızıyla devam etti. Birbirinden iddialı yapımlar ekranlara gelirken binlerce kişi sıralamayı merak ediyor…