Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberler: Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku!

Haberler: ’e hırsızlık şoku!

Ünlü oyuncu ’in bakıcısı tarafından evinin soyulması gündemine olarak düştü. Yeliz Yeşilmen yaşadığı şoku hesabından takipçileriyle paylaştı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen, gerekli işlemlerin yapıldığını da belirtti. Sosyal medya hebasında takipçilerine böyle seslendi ‘“Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım.”

Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:53 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:57 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku!

Yeliz Yeşilmen çok kötü bir olay yaşadığını çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Yeşilmen, gerekli işlemlerin yapıldığını da belirtti.

Yeliz Yeşilmen’den flaş açıklama "Çok kötü bir olay yaşadım" | Video

Oyuncu Yeliz Yeşilmen çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen; "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım.

Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli.

Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş.

O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA