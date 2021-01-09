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Türkiye yarışmacısı ’dan sürpriz paylaşım! Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi…

Adını katıldığı yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet , 2018 yılında ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın sürpriz bir paylaşım yaptı. Merve Aydın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Merve Aydın ile Mehmet Akif Filiz’in bebekleri…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:45 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:07 ABONE OL
Survivor Türkiye yarışmacısı Merve Aydın’dan sürpriz paylaşım! Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi…

Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

İki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift bebekleriyle birlikte poz verdi.

30 yaşındaki Aydın, sosyal medya hesabından oğlunun yüzünü takipçilerine ilk kez gösterdi.

İKİ KEZ SURVİVOR'A KATILDI

Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden Merve Aydın, 2014 ve 2015 yıllarında Survivor yarışmasına katıldı.

Hızıyla tüm dikkatleri çeken Aydın, 2013 yılında 3. 2015 yılında ise finale kalıp ikinci oldu.

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Survivor Türkiye yarışmacısı Merve Aydın’dan sürpriz paylaşım! Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi…
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