'COVİD-19 NEDENİYLE ŞİKAYET EDEMEMİŞTİM'

Savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde mesajın kendisine aylar önce atıldığını beyan eden Ural, her ne kadar COVİD-19 nedeniyle başvuruda bulunamadığını, yorumun aylar önce kendisine yazılmış olmasına rağmen adli makamlarca şikayet sürelerinin uzatılmasıyla kendisine hakaret eden kişinin cezalandırılmasını istedi. Ural'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.