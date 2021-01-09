'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural'ın geçtiğimiz aylarda, bir magazin sayfası sosyal medya platformundan fotoğrafı yayınlandı.
İddiaya göre fotoğrafın altına başka bir sosyal medya kullanıcısı, 'Metres' şeklide bir yorum yazdı. On binlerce takipçisi olan sitede söz konusu mesajla kendisinin küçük düşürüldüğünü ileri süren Ural, şikayetçi oldu.
'COVİD-19 NEDENİYLE ŞİKAYET EDEMEMİŞTİM'
Savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde mesajın kendisine aylar önce atıldığını beyan eden Ural, her ne kadar COVİD-19 nedeniyle başvuruda bulunamadığını, yorumun aylar önce kendisine yazılmış olmasına rağmen adli makamlarca şikayet sürelerinin uzatılmasıyla kendisine hakaret eden kişinin cezalandırılmasını istedi. Ural'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.