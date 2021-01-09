Pelin Akil: Sahnede parmağım yarıldı kanlar içinde kaldım

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Pelin Akil, son dönemin en gözde oyuncularından... Diziye altıncı sezonunda 'Bahar' karakteriyle dahil olan ve rolüyle çok ses getiren Akil, oynadığı tiyatro oyunlarıyla da çok konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda tiyatro sahnesinde çok talihsiz bir kaza geçirdi.







Bora Severcan'ın yönettiği 'Abim Geldi' adlı komedi oyunuyla geçtiğimiz yıllarda izleyiciyle buluşan Akil, hiç unutamadığı bir anısını paylaştı. Ünlü oyuncu, sahnede öyle bir acı yaşadı ki yıllarca o an aklından çıkmadı. Turneye gittikleri oyunun birinde henüz oyun yeni başlamışken bir kaza geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Oyunda sürekli kapılardan girip çıkıyordum.Yine keyifle başlayan oyunumuzun birinde kapıyı yanlışlıkla elimin üzerine kapattım. Elime baktığım an gördüğüm manzara karşısında şok yaşadım" dedi. Akil, geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı: "Parmağım bayağı yarılmıştı ve kanlar akıyordu. Ama daha oyunun başıydı ve sürekli sahnede olmam gerekiyordu. Elime hemen bir peçete sardığımı hatırlıyorum ve bu şekilde oyunun sonuna kadar devam etmiştim."





'AĞLAYARAK SELAM VERDİM'



İlk başlarda acısını anlamayan, iki saat elini sıkarak sahnede kalmayı başaran oyuncu, "Çok ilginçtir ki oynadığım tüm süre boyunca heyecan ve adrenalinden elimde hiçbir acı hissetmedim. Ta ki oyun bitti, izleyiciye selama çıktım o an yaşadığım acıyı anlatamam. Ağlaya ağlaya selamımı vermiştim" dedi.



SEYİRCİ ACIMI FARK ETTİ



Pelin Akil, tiyatro oyununun son anlarında yaşadığı acıyı izleyicinin fark ettiğini söyledi: "Önde oturan seyirciler durumu son anda anladı. Salonda bir alkış bir kıyamet koptu. Hem çok duygulanmıştım, hem de gerçekten canım çok acımıştı." Akil, üç hostesi aynı anda idare etmeye çalışan adamın komik öyküsünün anlatıldığı oyunda Fransız bir hostesi oynuyordu.