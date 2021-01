Ünlü sanatçı Sibel Can, karantina döneminde piyasaya çıkardığı 'Hayat' albümünü gençlerden gelen yoğun istek üzerine plak olarak da çıkarıyor. Sony Music Türkiye etiketi ile dinleyicileri ile buluşturduğu 12 şarkılık albümü ile ilk andan itibaren listelerin zirvesine oturan Can, albümünün plak formatı ile arşivlik bir çalışmaya imza atacak. Her yaş grubuna hitap etmeyi amaçlayan sanatçı, yeni neslin büyük ilgi gösterdiği plak formatı ile de çalışmalarının yelpazesini genişletmiş olacak.