Boşanacaklarını açıklayan Sıla ve Hazer Amani kararlarını verdi! İşte Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma tarihi

Sıla ile şef Hazer Amani, geçen yıl ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Aşkı 10 ayda tüketen çift, geçen kasımda boşanma kararı alıp ayrılmıştı.

BOŞANMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma açıklamasından sonra gözler dava gününe çevrildi. Çiftin, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacağı ve yollarını ayıracağı öğrenildi.

Sıla hem kafasını dinlemek, hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum- Bitez'deki yazlığına kapandı. Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi. Koluna İngilizce "Savaşma sanat yap" yazdırdı.

10 AYDA NELER OLDU?

Çiftin pandemide maddi sıkıntılar yaşadığı, bunun da evliliklerinde kriz çıkarttığı söylendi.



Sıla eylül sonunda Göcek'e tatile gitti. Ama Hazer Amani ile değil. Aralarında Gözde Kansu'nun da bulunduğu kız arkadaşları ile.

Bazı arkadaşları Sıla'ya "Çok mutsuzsun, evliliği bitir" diye baskı yaptı.

Şarkıcının, eşine psikolojik baskı kurduğu, Hazer Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesine bozulduğu konuşuldu.



Sıla bu dönemde sık sık Asuman Dabak ile dertleşti. Hazer Amani ise Şef Somer Sivrioğlu ile ile görüşüp içini döktü.



27 Ekim'de Sıla, Fulya'da bir erkek arkadaşı eğlendi. Ayrılık iddialarını yalanladı. Yanındaki beyefendi yüzünü saklamaya çalıştı.

3 gün sonra Sıla'nın menajeri Serkan Güney çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi. "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok" diye konuştu.



Daha sonra çift, kasım ayında, "Boşanma kararı aldığımız doğrudur" açıklaması yaptı.Daha sonra çift, kasım ayında, "Boşanma kararı aldığımız doğrudur" açıklaması yaptı.