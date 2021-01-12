Geçen hafta annesine bir otomobil hediye eden Demet Akalın'ın, otomobili kendisinin kullandığı iddia edilmişti.
Akalın, bu iddialara 2 görselle yanıt verdi.
Demet Akalın geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği araba ile gündem olmuştu.
Akalın, hediye arabanın fotoğrafını "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.
Akalın, daha sonraki günlerde annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.
Demet Akalın, hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.