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sosyal medyadan cevap verdi!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde annesi 'a hediye ettiği araba ile magazin sayfalarında gündem olmuştu. Demet Akalın, hediye arabanın fotoğrafını "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı. Demet Akalın'ın, otomobili kendisinin kullandığı iddia edilmişti. Akalın, bu iddialara 2 görselle yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:34 ABONE OL
Demet Akalın sosyal medyadan cevap verdi!

Geçen hafta annesine bir otomobil hediye eden Demet Akalın'ın, otomobili kendisinin kullandığı iddia edilmişti.

Akalın, bu iddialara 2 görselle yanıt verdi.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği araba ile gündem olmuştu.

Akalın, hediye arabanın fotoğrafını "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

Akalın, daha sonraki günlerde annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

Demet Akalın, hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.

Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be" notunu düştü.

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Demet Akalın sosyal medyadan cevap verdi!
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