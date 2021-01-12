Fenomen Yakari: TikTok’a girmeseydim Ezgi ile boşanırdık!

Yakari Bi' Başka kanalında futbolculuktan TikTok fenomenliğine uzanan yolculuğundan bahsetti. Genel olarak TikTok'taki içerikleri beğenmediğini söyleyen Yakari, "Sadece şarkıya eşlik edip ağız oynatarak içerik üretilmez. Öyle kitle sahipleri var ki daha video çekmeyi bilmiyor. Yanındakine video çektiriyor. Sonra da "Ben fenomenim" diyor. Öyle olmuyor o iş. Biz TikTok'a ilk girdiğimizde global challengeları yapıp yüklüyorduk. O dönem bizim yanımızda bunların hiçbirinin esamesi okunmazdı" dedi.

Futbolculuk yaparken TikTok maceranız nasıl başladı?

Ben İstanbul'da oynuyordum. TikTok uygulaması o zamanlar pek bilinmiyordu. Ezgi de Antalya'da babamla beraber kalıyordu. Bir gün bana Michael Jackson dansı yaptığı bir video attı. Oda arkadaşıma gösterdim. Çok beğendik videoyu. Ezgi'ye "Bunu Instagram'a at" dedim. TikTok'tan haberim yoktu. O da o dönem TikTok ile uğraşıyormuş. TikTok'a videolarını atmaya başlamış. Ben bu uygulamaya girmesine aslında başta izin vermiyordum. Bir gün yayın açıp yanıma geldi. Ben de çok yorgundum. Tartışacak halim yoktu. "Tamam, kullan" dedim. Sonra büyümeye başladı. Ben futbola devam ettim. Ezgi arada benim maçlarıma gelip beni çekip görüntüleri arşivledi. Bana TikTok hesabı açtı. "Ne işim var orada?" dedim ama beni de alıştırdı. Bir gün Ezgi ile sokakta yürürken biri yanımıza geldi. Elleri titreyerek Ezgi'ye baktı, "Ezgi abla" dedi. O an anladım ki uygulama cidden popülermiş. Sonra biz de yavaş yavaş girdik uygulamaya.

Şu an hangi takımda oynuyorsun?

Geçen sene, Pandemiden önce Kestel'de başladım. Devre arası Demre Belediyespor'a geçtim. Antalya'nın amatör takımları bunlar. Pandemiden sonra sosyal medyaya yöneldim tamamıyla. Şu an iyi gidiyoruz.

Aileniz futbolculuktan sosyal medyaya geçişinizi nasıl karşıladı?

Benim ailem hiçbir zaman bana karışmaz. Bir işe giriyorsam sonuna kadar arkamda olurlar. Kendileriyle ilgili bir durum varsa da fikrimi alırlar, fikrimi önemserler.

Ezgi ile nasıl gidiyor ilişkiniz? İlişkinin içinde en berbat özelliğin nedir?

İlişkimiz güzel gidiyor. Hayatta en nefret ettiğim şey ağız dalaşıdır. Bana ters gelen bir şey olursa ben konuşmam. Ben trip atarım. Ezgi ile bir hafta küstüğüm oldu. Ezgi sinirlidir ama çok da arkadaş canlısıdır, insancıldır. Yeri gelir kocasını siler, dostunun yanında olur. Öyle değer verir dostluğa. O sert tavrını bana gösterdiğinde ben göstermem. Çekilirim kenara, beklerim. O hatasını aldığında gelir yanıma zaten. Ama Ezgi'nin yüksek sesle konuşmasından hoşlanmam.

"ARKADAŞ DEDİKLERİMİZ TARAFINDAN İHANETE UĞRADIK"

Beğenerek takip ettiğin TikTokerlar kim?

Aslında Türkiye'de isim verebileceğim isim yok. İsim verirsem olaylar çok farklı bir yöne gidebiliyor. Ama yurtdışında çok sevdiğim insanlar var. Hatta onların yanına gidiyoruz yarın, Amerika'ya gidiyoruz. Burada maalesef TikTok camiasından kiminle arkadaşlık kurduysak çoğu tarafından ihanete uğradık. Biz elimizi kime atsak nankörleri buluyoruz. Bugüne kadar ne Ezgi ne ben birinden gidip sosyal medya konusunda yardım aldık. Buralara kendi çabamızla geldik. Hele Ezgi tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Benim olayım başkaydı. Futbolcuydum. Fenomen olma gibi bir dileğim yoktu. Ama kim bizden fayda gördüyse bizi silmiştir. Nankörlüğü hiç sevmiyorum.

"TikTok'a girmeseydim Ezgi ile boşanırdık"

Ama ben bu uygulamaya girmeseydim Ezgi ile büyük ihtimal boşanırdık. Çünkü sosyal medyaya girmeseydim onun yoğunluğunu anlayamazdım. İdmandan, futbol maçından eve geldiğimde yemek olmadığını görseydim sıkıntı çıkardı. Ama şu an işin içerisinde olduğum için onu anlıyorum. Yeri geliyor ben süpürüyorum evi. Çok yoruluyor, çok çaba sarf ediyor.

Sosyal medyada içeriklerini beğenmediğin biri var mı?

Birkaç kişiyi kenara alırsak genel olarak TikTok içeriklerini hiç beğenmiyorum. Sadece şarkıya eşlik edip ağız oynatarak içerik üretilmez. Merve Yalçın benim için bir içerikçi değil mesela. Düet yapanla yaratıcı içerik üretenleri ayırmamız lazım. Cemre Solmaz çok başarılı. Ama yaratıcılık açısından zayıflar. Çoğu bulundukları gruplarla birlikte takipçi kitlesini büyüttü. Ben tek başlarına yaratıcılık içeren üretimlerde bulunup büyümelerini isterdim. Ezgi birçok farklı alanda kendini gösteriyor. Bence TikTok Türkiye'nin en iyisi Ezgizem. Öyle kitle sahipleri var ki daha video çekmeyi bilmiyor. Yanındakine video çektiriyor. Sonra da ben fenomenim diyor. Öyle olmuyor o iş. Biz TikTok'a ilk girdiğimizde global challengeları yapıp yüklüyorduk. O dönem bizim yanımızda bunların hiçbirinin esamesi okunmazdı. Biz 13 binken onaylı hesabı aldık. Şimdi adam hiçbir şey yapmadan hesabı onaylanıyor.

"TİKTOK'U TÜRKİYE'YE TANITAN EZGİZEM'DİR"

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Linç yediğin zaman bu durumla nasıl başa çıkıyorsun?

Aslında ben başa çıkıyorum. Çok ilgilenmiyorum. Artık alıştık. Ben yıllarca futbolculuk yaptım. Tribündeki adamla göz göze geldiğimde bana küfür ediyordu. Ben kaldırabiliyorum linçleri. Ama Ezgi başa çıkamıyor, içerleniyor. Ezgi çok emek verdi. TikTok'u Türkiye'ye tanıtan Ezgizem'dir. İnsanlar challengeların ne olduğunu bilmiyordu. Ezgi çeviriler yapıp insanlara bildiriyordu. Amerika'ya gitti, "Türkiye'yi keşfetmeniz lazım. TikTok Türkiye açılması lazım" dedi yetkililere. Bugün TikTok'tan birçok insan ekmek yiyor. Fenomen olan tonla insan var. Bunlara ön ayak olan kişi Ezgizem. Ama şimdilerde TikTok kitlesi Ezgi ne derse desin inanmıyor, kendi takipçi ailemizi bunun dışında tutuyorum. İki hafta sonra diğer taraf kavga ediyor, birbirine giriyor. Bu defa gelip "Ezgi abla sen haklıymışsın" diyorlar. Şu anda TikTok'ta gereksiz bir kitle var. Fanları olduğu kişinin hiçbir hatasını kabul etmiyorlar.

"Merve Yalçın'ı asla görmek istemiyorum"

Merve Yalçın ile mi, Yaren Alaca ile mi yoksa Cemre Solmaz ile mi TikTok çekmek?

Cemre Solmaz. Merve Yalçın ile görüşmüşlüğümüz yok. Ama erkek arkadaşlarının hesabından bizi takipten çıkartıyor. Bizim hakkımızda da ağza alınmayacak söylemleri var. Üzerine gidersem davalık oluruz. Onun için görmek istemiyorum asla kendisini.

Berkcan Güven mi Reynmen mi?

Reynmen. Berkcan Güven TikTok'u en çok kötüleyen fenomen. Başta TikTok'u kötüleyenler şimdi YouTube kanallarına TikTok fenomeni çıkarmak için çıldırıyor, kanalları canlansın diye. Berkcan Güven de ananesiyle bir yerlere gelen bir insan. Ama Ronaldo ile gidip video çeken biri Berkcan. Onu da başarılı buluyorum.