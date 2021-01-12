Ticarete atılan Çağatay Ulusoy Avrupa'ya açılıyor! Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un çayı Amerikalılar'dan tam not aldı!

30 yaşındaki sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy işadamı oldu. Genç yaşında kariyerinin zirvesini yaşayan Çağatay Ulusoy oyunculuktaki başarısını ticarete de taşıdı.
Çağatay Ulusoy Karadeniz çaylarıyla ürettiği soğuk çay markası ile Amerika'dan sonra şimdi Avrupa^ya açılıyor.
Ulusoy, iki yıl önce kardeşi ile ortak olup Türk çayını ABD'de pazarlamaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu Los Angeles eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması açmış satışlarından da mini bir servet kazanmıştı.
ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ HEDEFİ İSE AVRUPA
Şişesi 36 dolardan satılan çay, Amerikalılar'dan tam not aldı. Çay satışlarının iyi gitmesi üzerine Ulusoy, şimdi de Avrupa'ya açılma kararı aldı.
Takvim'in haberine göre; Ulusoy'un markası, yakında başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılacak.
Yakışıklı oyuncunun çayları kaç euro'dan satacağı ise henüz bilinmiyor. Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da satmayı planlıyor.