Ticarete atılan Çağatay Ulusoy Avrupa'ya açılıyor! Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un çayı Amerikalılar'dan tam not aldı!

Takvim'in haberine göre; Ulusoy'un markası, yakında başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılacak.

Yakışıklı oyuncunun çayları kaç euro'dan satacağı ise henüz bilinmiyor. Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da satmayı planlıyor.