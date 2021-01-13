11 yıllık evlilik tek celsede bıtti

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı. İki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.ÇİFTİN iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.