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11 yıllık evlilik tek celsede bıtti

‘Çocuklar Duymasın’ dizisiyle tanınan , 2010 yılında hayatını birleştirdiği dizi yapımcısı ile tek celsede boşandı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
11 yıllık evlilik tek celsede bıtti
'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı. İki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

KIZLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
ÇİFTİN iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.
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11 yıllık evlilik tek celsede bıtti
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