İşte Akıncı’nın özel mahzeni!

1500 metrekarelik alana sahip, özel dekorlu ve ışıklandırmalı platonun yapımında mimar ve heykeltıraşların da aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip görev yaptı. Yapım aşaması 9 hafta süren mahzendeki her detay diziye özel olarak tasarlandı ve üretildi.