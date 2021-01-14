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İşte ’nın özel mahzeni!

dizisi ’nın operasyonlara hazırlandığı, silah ve dövüş eğitimlerini aldığı mahzenin detaylarına ulaştık. 1500 metrekarelik alana sahip, özel dekorlu platonun yapımında mimar ve heykeltıraşlardan oluşan 40 kişilik bir ekip görev yaptı. Yıldız şeklinde tasarlanan mahzen, beş ayrı bölümden oluşuyor. Orta kısımdaki bölüm ise; Akıncı’nın, yardımcısı Orhan’dan her türlü bilgi, araştırma ve istihbarat desteği aldığı koordinasyon merkezi olarak dekore edildi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:25 Son Güncelleme: 14.1.2021 07:34 ABONE OL
İşte Akıncı’nın özel mahzeni!

Akıncı'nın silah ve dövüş eğitimlerini aldığı 1500 metrekarelik mahzen, dizinin kilit çekim alanlarından birini oluşturuyor. Özel dekorlu ve ışıklandırmalı platonun yapımında mimar ve heykeltıraşların da aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip görev yaptı.

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde oynadığı 'Akıncı', aksiyon sahneleri kadar mekanlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizideki mahzen sahneleri izleyicinin çok dikkatini çekiyor.

1500 metrekarelik alana sahip, özel dekorlu ve ışıklandırmalı platonun yapımında mimar ve heykeltıraşların da aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip görev yaptı. Yapım aşaması 9 hafta süren mahzendeki her detay diziye özel olarak tasarlandı ve üretildi.

5 AYRI BÖLÜMÜ VAR

Yıldız şeklinde tasarlanan mahzen, farklı kullanım amaçlarına hizmet eden 5 ayrı bölümden oluşuyor. Daha önce şehri koruyan diğer Akıncı beylerinin kullandığı silahların ve kıyafetlerin bulunduğu alan ile Akıncı'nın silah ve dövüş eğitimleri aldığı alan, mahzenin en dikkat çeken bölümlerini oluşturuyor.

SPOR ALETLERI ÖZEL ÜRETIM

Mahzenin bir bölümü, Akıncı'nın operasyonlarda kullandığı silahları tasarlayıp ürettiği bir atölye olarak dekore edildi. Akıncı'nın antrenman yaptığı, spor salonu olarak dekore edilen bir diğer bölümdeki tüm spor aletleri diziye özel tasarlanıp üretildi.

Motosikletin mahzene giriş çıkışını sağlayan raylı platformun bulunduğu alan da en dikkat çeken yerlerden biri. Orta kısmındaki alan ise; operasyonlar sırasında Akıncı'nın yardımcısı 'Orhan'dan her türlü bilgi, araştırma ve istihbarat desteği aldığı koordinasyon merkezi olarak dekore edildi.

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İşte Akıncı’nın özel mahzeni!
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